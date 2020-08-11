KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılanı, itfaiye ekipleri çıkardı.
Derince Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi'nde Fatih E.'ye ait park halindeki 34 AFR 29 plakalı otomobile yılan girdiğini gören vatandaşlar, aracın sahibine bilgi verdi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, aracın motor kısmına giren yılanın çıkması için su tuttu. Yılanın çıkmaması üzerine otomobil, araç yıkama kanalının üzerine çekildi. Yılan, hayvan yakalama aparatı ile tutularak bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı.