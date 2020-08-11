Derince Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi'nde Fatih E.'ye ait park halindeki 34 AFR 29 plakalı otomobile yılan girdiğini gören vatandaşlar, aracın sahibine bilgi verdi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, aracın motor kısmına giren yılanın çıkması için su tuttu. Yılanın çıkmaması üzerine otomobil, araç yıkama kanalının üzerine çekildi. Yılan, hayvan yakalama aparatı ile tutularak bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:30

Kaynak: DHA

Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı

Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak

Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu

"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım

AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız

Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık

TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı

Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz