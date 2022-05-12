Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12.05.2022 11:08

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarparak üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarparak üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde seyir halinde olan M.M.B. yönetimindeki otomobil, yola aniden fırlayan 5 yaşındaki Y.A.Ç. isimli yayaya çarparak üzerinden geçti.

Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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