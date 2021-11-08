Son dakika haberi! OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ YAVRU KÖPEK ÖLDÜ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, bir sürücü yolda yürüyen yavru köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti. Köpeğin öldüğü olayda sürücünün otomobiliyle yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bolvadin ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yolda yürüyen yavru köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Sürücü, daha sonra yoluna devam etti. Otomobilin köpeği ezdiği anlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.