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Son dakika gündem: OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - Son Dakika

Son dakika gündem: OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

01.02.2022 20:05

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da, kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Y. (26), ağır yaralandı.

SAMSUN'da, kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Y. (26), ağır yaralandı. Yasin Y. tedaviye alınırken, 2 saldırgan aranıyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle AFAD Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y., kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yasin Y.'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika gündem: OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Son dakika gündem: OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Son dakika gündem: OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Son dakika gündem: OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Son dakika gündem: OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Son dakika gündem: OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

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Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: OTOMOBİLİYLE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - Son Dakika
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