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Son dakika haber | Otomobiliyle şehit mezarına çıktı, aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika

Son dakika haber | Otomobiliyle şehit mezarına çıktı, aracını bırakıp kaçtı

23.11.2021 13:33
Son dakika haber | Otomobiliyle şehit mezarına çıktı, aracını bırakıp kaçtı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde, gece yarısı şehit mezarına çarparak zarar veren sürücü, aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, gece yarısı şehit mezarına çarparak zarar veren sürücü, aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Güzelyalı Burgaz Mahallesinde bulunan Şehit Mehmet'in kabrine saat 02: 40 sıralarında 16 APL 529 plakalı bir otomobil çarparak Şehidin Kabrine hasar verdi.

Dün gece saat 02: 40 sıralarında Burgaz Mahallesi Ferah Sokak girişinde bulunan şehit mezarına bir araç çarparak hasar verdi. 16 APL 529 plakalı otomobil, 12 Eylül 1922 yılında Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında hayatını kaybeden Şehit Mehmet'e ait mezar taşına çarparak zarar verdi. Sürücü, aracını olay yerinde bırakarak olay yerini terk etti. İhbar üzerine emniyet olay yerine intikal ederek inceleme başlattı. Aracın Bursa il merkezinde ikamet eden Yeter A'ya ait olduğu tespit edildi. Kayıtlı telefon numarasından kendisine ulaşılamaması üzerine, araç çekici ile otoparka çektirildi. Mudanya Emniyeti olayla alakalı tahkikat başlattı.

(Hakkı Ovatman/ İHA)

Son dakika haber | Otomobiliyle şehit mezarına çıktı, aracını bırakıp kaçtı
Son dakika haber | Otomobiliyle şehit mezarına çıktı, aracını bırakıp kaçtı
Son dakika haber | Otomobiliyle şehit mezarına çıktı, aracını bırakıp kaçtı

Otomobil, Mudanya, Bursa, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Otomobiliyle şehit mezarına çıktı, aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika


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