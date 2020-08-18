Otomobille çarpışan minibüs takla attı: 6 yaralı

İlk defa kaza yaptı suçunu kabul etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüsün takla atması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü ilk kez kaza yaptığını ve suçun kendisinde olduğunu söyledi.

Kaza Gaziantep Yeşilvadi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 27 ACA 405 plakalı Renault marka otomobil ani fren yapınca 27 AEN 751 plakalı Ford marka Transit'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak takla attı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi ile otomobil sürücüsü yaralanırken, kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü Orhan Ö. ise, hayatında ilk kez kaza yaptığını ve suçun kendisinde olduğunu söyledi.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.