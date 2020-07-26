Son dakika haber... Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayıp ters şeride geçen motosiklet, karşıdan gelen otomobille çarpıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayıp ters şeride geçen motosiklet, karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosikletiyle birlikte yolda sürüklenen sürücünün vücudunda çok sayıda kırık olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Kaza, Manavgat- Oymapınar yolu Manavgat Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oymapınar istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hüseyin Akkurt'un kullandığı 07 GDY 24 plakalı motosiklet, Manavgat Şelalesi yakınlarında virajı alamayarak ters şeride geçti. Bu sırada motosiklet, karşıdan gelen Gözde Ş.'nin kullandığı 07 LM 313 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletiyle birlikte yola savrulan kasksız sürücü Hüseyin Akkurt ağır yaralandı. Akkurt, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen Akkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer taraftan görgü tanığı vatandaşlar, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattılar. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:30

Kaynak: İHA

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