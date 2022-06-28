Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 VV837 plakalı Ford marka kamyonet ile 65 EZ 291 plakalı otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

'Minik Hayaller Bağış Mağazaları' için ülkenin dört bir köşesinde bağışlar toplandı

Kaynak: İHA

Çelebibağı, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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