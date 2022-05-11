Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)

11.05.2022 13:59
Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)

Son dakika haberler... KAZADA ÖLEN AŞİRET LİDERİ TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, polis memuru Abdulkadir Kılıç ile birlikte hayatını kaybeden Gevdan Aşireti liderlerinden eski güvenlik korucusu Kemal Aslan, memleketi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine getirildi.

KAZADA ÖLEN AŞİRET LİDERİ TOPRAĞA VERİLDİ 

Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, polis memuru Abdulkadir Kılıç ile birlikte hayatını kaybeden Gevdan Aşireti liderlerinden eski güvenlik korucusu Kemal Aslan, memleketi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine getirildi. Cenaze törenine bölgedeki aşiret liderleri ile İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ve binlerce kişi katıldı. Cenazede Aslan'ın yakınlarını gözyaşı dökerken, İlçe Jandarma Komutanı Kurgan teselli vermeye çalıştı. Kemal Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenin ardından Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman, Kemal Aslan'ın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),


Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
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Kemal Aslan, Hisarcık, Aşiret, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Otomobille minibüs çarpıştı; 1'i polis 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
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