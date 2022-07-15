Son dakika haberi... OTOMOBİLLE SEYİR HALİNDEYKEN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Cihan Büyükbudak (25), otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi'nde meydana geldi. 63 PV 009 plakalı otomobili ile ilçe merkezine ilerleyen Cihan Büyükbudak'ın, aracına yanına yaklaşan başka bir araçtan tabancayla peş peşe ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheli ya da şüpheliler araçlarıyla kaçarken, silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cihan Büyükbudak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Bir işyerine ait güvenlik kamerasının Büyükbudak'ın otomobilinin yanına gelen bir araçtan ateş açılması ve sonrasında yaşanan paniği görüntülediği belirlendi.

Polis olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.