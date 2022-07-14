Kaza, öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Edilli köyü mevkisinde meydana geldi. Ali Dalançıkan kontrolündeki 81 DP 405 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Göl'ün kullandığı 81 ACH 216 plakalı otomobil çarpıştı. Meliha Dalançıkan kaza yerinde hayatını kaybetti, Ali ve Nurten Dalançıkan ile İbrahim, Ayşe, Hanife ve Şevval Göl yaralandı. Gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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