Son dakika haber! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ardahan - Kars karayolu Çalabaş köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Ardahan istikametinden Kars istikametine seyir halinde olan A.Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı şeritten Ardahan istikametine seyir halinde olan M.C. yönetimindeki otomobil, yolun tek şeride düşmesi nedeniyle dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden M.C. kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi ise Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ARDAHAN