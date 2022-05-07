Son dakika haber: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

07.05.2022 14:37
Son dakika haber: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sarılar istikametinden Dolbazlar istikametine seyir halindeki İsmail U.'in kullandığı 42 SB 714 plakalı otomobil ile Dolbazlar istikametinden Sarılar istikametine seyir halindeki Mustafa E.'nin kullandığı 38 UL 539 plakalı otomobilin Dolbazlar köprüsüne 200 metre mesafede kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada otomobil sürücüleri yanı sıra Süleyman Uzuner yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmeye göre kazanın hatalı sollama yapılması sonucu meydana gelebileceği öğrenildi. - ANTALYA

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Otomobil, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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