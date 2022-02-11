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Son dakika haber! OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER YARALANDI - Son Dakika

Son dakika haber! OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER YARALANDI

11.02.2022 13:47

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Otomobillerin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Kaza, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Dal(41) yönetimindeki 27 R 7375 plakalı otomobil kavşakta Şaban Yaba'nın (45) kullandığı 27 RP 854 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA SÜRÜCÜLER YARALANDI - Son Dakika
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