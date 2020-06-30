Son dakika haber! Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Aralık'a ertelendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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