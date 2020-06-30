Son dakika haber! Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi - Son Dakika

Son dakika haber! Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Aralık'a ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Aralık'a ertelendi.

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Bakanlıkça hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yönetmeliğin "30 Haziran 2020" olan yürürlük tarihi "31 Aralık 2020" olarak değiştirildi.

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi - Son Dakika

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