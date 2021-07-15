Üye Girişi
Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:08
Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada, System.String[]

Son dakika haberi: Antalya'da sürücüsünün park etmek isterken kontrolünden çıkan kamyonetin çarptığı aracı takla attırması anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da sürücüsünün park etmek isterken kontrolünden çıkan kamyonetin çarptığı aracı takla attırması anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önünde meydana gelen kazada, Hüseyin Coşkun'un park etmek istediği 07 HC 245 plakalı kamyoneti bir anda kontrolünden çıktı. Otoparkın demir çitlerini deviren araç, caddenin karşısındaki park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araçlardan birisi olduğu yerde takla atarak ters döndü. Sürücünün geri manevrası sonucu iki araç daha kazaya karıştı. Sürücü Coşkun, kazayı hafif yaralı atlatırken, caddede kimsenin olmaması ise olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Park yerinden hızla çıkan arazi aracının, caddeden karşıya geçip, park halindeki otomobile çarpması ve aracın ters döndüğü anlar yer aldı. - ANTALYA

Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti 16:05 Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu 15:45 Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü 15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü
Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi 15:14 Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı 14:39 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı 13:59 Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! 13:37 Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım 11:51 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım

Son Dakika Haberleri
16:15 Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı
15:42 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü
15:14 Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi
14:49 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
14:10 Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı
13:55 Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi
Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı         
16:15
4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu         
15:47
Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı         
15:43
Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
15:36
15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık         
15:05
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz         
13:57
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu         
11:05
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 16:19:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement