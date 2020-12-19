Son dakika haber... Otoparktaki personel odasında sobadan yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... Otoparktaki personel odasında sobadan yangın çıktı
19.12.2020 18:00
Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'deki bir açık otoparkın personel odasında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.
İZMİR'deki bir açık otoparkın personel odasında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Eşyaların küle dödüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konak ilçesi Turgut Reis Mahallesi'ndeki açık otoparkta bulunan personel odasında, bugün saat 16.30 sıralarında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Otopark bekçisinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Personel odasındaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
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