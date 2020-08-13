Son dakika haber... Otoyol kenarına atılan sigara izmariti yangına neden oldu - Son Dakika

Otoyol kenarına atılan sigara izmariti yangına neden oldu

Otoyol kenarında ağaçlık alanda bir araçtan atılan sigara izmariti yüzünden başlayan yangın yoldan geçen araçları tehdit etti

Alevler otoyola kadar yükseldi

BURSA - Bursa-İstanbul- İzmir Otoyolu'nda yol kenarındaki ağaçlık alanda sönmemiş sigara izmariti yüzünden çıkan yangın yoldan geçen araçlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının ağaçlık bölgeye sıçramasıyla alevler otoyola kadar ulaştı. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre,İstanbul-İzmir-Bursa Otoyolunda seyreden bir araçtan söndürülmeden atılan sigara izmariti, Yolçatı mevkisinde otoyolun kenarında bulunan otların tutuşmasına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangın ağaçlık alana sıçrayınca alevler yola kadar yükseldi. O anlar drone ile havadan görüntülenirken yoldan geçen sürücülerde alevler ve yoğun duman sebebiyle tehlike atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının yoldan geçen bir araçtan söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıktığı belirtildi.

Yangın uzmanları aşırı sıcak havalar sebebiyle kuru bitki örtülerinin büyüteç etkisi yapan bir cam parçasının yaydığı ısıdan bile tutuştuğunu belirterek özellikle seyahat eden vatandaşlardan araçlarından boş şişe, söndürülmemiş sigara izmariti atmamalarını önemle istedi. Öte yandan otoyoldaki güvenlik kameralarının incelendiği olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü belirtildi.