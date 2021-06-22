Olay nedeniyle tünelde trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

Tavanı parçalanarak hurdaya dönen otomobil ile lastiklerinden biri fırlayan kamyonun sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim

Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum