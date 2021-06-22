Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İstanbul- İzmir Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi.
Bursa'dan İstanbul istikametine seyreden D.D.Ö. (27) idaresindeki 34 JR 2704 plakalı otomobil, Orhangazi Tüneli'nde kontrolden çıkarak aynı yönde giden M.D'nin (46) kullandığı 10 AAK 662 plakalı kamyona arkasından çarptı.
Tavanı parçalanarak hurdaya dönen otomobil ile lastiklerinden biri fırlayan kamyonun sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.
Olay nedeniyle tünelde trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Otoyol tünelinde otomobilin hurdaya döndüğü kazada iki sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika