Son dakika haber: Öyle bir makine yaptı ki...Soğuk havalarda donan su borularını patlamadan onarıyor - Son Dakika

Öyle bir makine yaptı ki...Soğuk havalarda donan su borularını patlamadan onarıyor

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta bir usta, kendi geliştirdiği makine ile donan su borularını patlatmadan onarıyor

SİVAS - Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Yavuz usta, kendi geliştirdiği makine ile donan su borularını patlatmadan onarıyor.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta göller, ırmaklar ve şelaleler bile dondu. Donan içme suyu boruları ise vatandaşların başına dert oldu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Kangal ilçesinde son günlerde yaşanan en büyük sıkıntıların başında donan bu boruları geliyor.

Herkes ona dua ediyor

Kangal ilçesinde nalbur dükkanı işleten Yavuz Erdoğan, elektrikli semaver üzerinde değişiklikler yaparak donan su borularını onaran bir makine geliştirdi. Erdoğan geliştirdiği makine ile boruları patlatmadan onarmayı başardı. Su buharı ile borulara zarar vermeden donmayı çözdüğünü belirten Erdoğan, "Sivas soğuk memleket olduğu için sürekli don meydana geliyor. Hava sıcaklığı eksi 25-30 dereceye kadar düşüyor. Talep olduğu için bizimde aklımıza böyle bir makine geliştirmek geldi. Bu cihaz çay semaverinden bozma, kendi icadımız. İçinde kendi orijinal parçaları mevcut. İki tane vana koyduk. Biri buhar gidiş vanası biri de fazla basıncı alma vanası. Su kaynadığı zaman buhar üretiyor. Donan yerlerde hortumu donan borunun içine yavaş yavaş ilerletiyoruz. Bu çıkan sıcak buhar donan boruyu açıyor. Biraz zaman alıyor tabi. Bu cihazla yaklaşık olarak günde 8-10 yere gidip donan boruları açıyoruz" dedi.