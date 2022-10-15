Son dakika haber | Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

15.10.2022 16:30
Son dakika haber | Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otobüsle kente çocuk oyuncağı içerisinde uyuşturucu madde sokmak isterken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otobüsle kente çocuk oyuncağı içerisinde uyuşturucu madde sokmak isterken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, şehir merkezinde şüphelenilen bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada şüpheli M.T.'nin üst ve eşyaları arasında yapılan aramada oyuncağın içerisine gizlenmiş 2 parça halinde 133,78 gram maddesi ele geçirilirken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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