Son dakika haber... Oyuncu Ayşegül Çınar ile tutuklu arkadaşının restoranda kavga davası - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki bir otelin restoranında meydana gelen kavgayla ilgili haklarında dava açılan oyuncu Ayşegül Çınar ve tutuklanan erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu, "görevli memura hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hakim karşısına çıktı.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu, kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanık Ayşegül Çınar ile davanın müştekileri çoğu polis 9 kişi de duruşmada hazır bulundu.

Savunması sorulan tutuklu sanık Çalıkoğlu, olayın yaşandığı mekana kız arkadaşı Ayşegül Çınar ile eğlenmek amacıyla gittiklerini ve mekandaki personelden birinin kalkmalarını istediğini belirterek, "Bu duruma tepki gösterdim ve kimseyi tehdit etmedim." dedi.

Tanımadığı bir kişinin kafasına şişeyle vurduğunu, kimseye karşı bir yaralama eyleminin olmadığını belirten Çalıkoğlu, "Arbede yaşanınca polis de gelmiş. Üniformalılardı ancak hem alkolün etkisi hem de kafama aldığım darbenin etkisiyle bunu fark edemedim. Birinin belinde silah gördüm ama polis olduğunu bilmiyordum. Bizi vuracağını düşündüm. Silahı imha etmek için alarak uzak bir yere fırlattım. Film gibi bir sahneydi. Mutfaktan bıçak aldığımı da, mutfağa nasıl gittiğimi de hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Ayşegül Çınar da, çalışanlarının kendilerini mekandan çıkarmaya çalışmalarına Furkan Çalıkoğlu'nun tepki gösterdiğini anlatarak, mekan sahibinin kendilerinden özür dilediğini ve daha sonra bir kişinin Çalıkoğlu'na arkasından şişeyle vurduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 kişinin toplanarak Çalıkoğlu'na saldırdığını belirten Çınar, "Polisler geldi. Furkan polisleri fark edince zaten kendisi teslim oldu. Polis bizi gözaltına alırken de ben, 'Dışarıda basın var, bana kelepçe takmayın' diye rica ettim. İddia edildiği gibi kimseyi Sedat Peker ile tehdit etmedim. Kimseye, 'Haritadan yer beğen' diye ifade kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

"Furkan Çalıkoğlu belimdeki silahı aldı"

Duruşmada müşteki olarak dinlenen işletme sahibi Alper Karaman ise, sanıkların mekanda yüksek sesle konuştukları ve diğer müşterileri rahatsız ettiklerini öne sürerek, şunları söyledi:

"Mekan güvenliği Çağlar ile masalarına gidip, böyle devam ederlerse kendilerini dışarı alacağımızı söyledik. O esnada Furkan bey, çalışanımızın boğazını sıkıp tokat attı. Resepsiyon görevlilerine polisi aramalarını söyledim. Ayşegül hanım insanlara tabak ve bardak fırlatıyordu, polisler Furkan beyi sakinleştirmeye çalışıyordu. Furkan beyin elinde 3 bıçak vardı. Polisler, Furkan'a ters kelepçe taktı. Ayşegül Çınar da videoya alarak, 'Sizi medyaya vereceğim' diye tehdit ediyordu. Büyük bir maddi zarara neden oldular. Polis, Furkan beyi tam sakinleştirmişken, olay Ayşegül hanımın söylemleri yüzünden tekrar alevleniyordu."

Müşteki polis memuru B.B de, olay yerine gittiklerinde Çalıkoğlu'nun kafasının kanadığını ve elinde bıçaklar olduğunu anlatarak, "Onu sakinleştirmeye çalışarak bıçakları aldık. Furkan Çalıkoğlu daha sonra benim belimdeki silahı aldı. Havada silahı kurduğunu gördüm. Polis arkadaşla birlikte üstüne atladık. Kör noktaya ateş ettirmek için bileğini ittik. Silahın şarjörünü ben aldım. Şarjörü aldıktan sonra da tetiğe bastı. Ateş etmeyi denedi. Diğer polis arkadaşıma şarjörü gösterdim, böylece silahı aldık. Ayşegül Çınar da orada, 'Hepinizi öldüreceğim, basına haber vereceğim.' şeklinde tehditlerde bulunuyordu. Şikayetçiyim." dedi.

Beyanı sorulan diğer müşteki polis memurları, bekçiler ve mekan çalışanları da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu'nun bu halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 4 polis, 2 bekçi ile restoran sahibi ve çalışanlarından oluşan 14 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, bazı müştekilerin yaralanmasıyla sonuçlanan, haziran ayında Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki bir otelin restoranında meydana gelen kavga anlatılıyor.

İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar'ın, "görevli memura hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun ise, "görevli memura hakaret", "silahla tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "silahla yaralama" suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.