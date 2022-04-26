Oyuncu Emre Kınay'ın yargılandığı davada karar açıklandı - Son Dakika
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Oyuncu Emre Kınay'ın yargılandığı davada karar açıklandı

26.04.2022 15:51
Oyuncu Emre Kınay'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Bir mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen muhabire hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Emre Kınay yargılandığı davada karar açıklandı.

Bir mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen muhabire hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Emre Kınay yargılandığı davada karar açıklandı. Kınay'ın 'geri zekalı mısınız?' şeklindeki sözlerinin kışkırtma neticesinde haksız bir fiile tepki niteliğinde olması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kuruldu.

Cihangir'de gittiği bir mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen televizyon muhabirine hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Emre Kınay ile mekanda oturan doktor Baha Toygar'ın 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılandıkları davada karar açıklandı. İstanbul 54. Asliye ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini söyledi. Söz verilen müşteki avukatı sanıkların haksız tahrik hükümleri uygulanmadan cezalandırılmasını talep ederken, sanık Baha Toygar'ın avukatı ise müvekkilinin hakaret içerikli sözler söylemediğini savundu. Söz verilen Emre Kınay'ın avukatı ise "Bir itibar suikastı yapılmıştır. Maksatlı haber yapılmaya çalışılmıştır. Yaşanan olay nezaketsizdir ancak karşılıklıdır. Bir olay çıkartılmaya çalışılmıştır. Haber alma hakkı için güncel haber olmalıdır. Etik değerler çiğnenmiştir" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan hakim, Emre Kınay'ın 'geri zekalı mısınız?' şeklindeki sözlerinin kışkırtma neticesinde haksız bir fiile tepki niteliğinde olması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurdu. Hakim, diğer sanık Baha Toygar'ın ise 'alenen hakaret' suçundan adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi ancak verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Kınay'ın şikayetçi Mustafa Ağdağ'a yönelik 'geri zekalı', diğer şüpheli Baha Toygar'ın ise hakaret içerikli söylemi nedeniyle kamuya açık olan caddede sövme suretiyle alenen hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarılmıştı. İddianamede, şüphelilerin 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Melike İnal - Sema Demir - İHA)

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Kaynak: İHA

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