Son dakika haber: Oyuncu Halil Kumova, film çekimi için bulunduğu Malatya'da hayatını kaybetti - Son Dakika

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, bir film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde çekimleri süren "Zalo" adlı sinema filminin oyuncularından Halil Kumova (64), sette rahatsızlandı.

Görevliler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova, kurtarılamadı.