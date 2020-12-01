Son dakika haber: Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığı davaya başlandı - Son Dakika

Son dakika haber: Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığı davaya başlandı

01.12.2020 13:42
Son dakika haber: Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığı davaya başlandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Yüksel KOÇ / Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile hakkında, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenen 80 yaşındaki oyuncu Nilüfer Aydan'ın (Aydan Canbula) yargılanmasına başlandı.

Yüksel KOÇ/ Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile hakkında, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenen 80 yaşındaki oyuncu Nilüfer Aydan'ın (Aydan Canbula) yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk  duruşmasına, tutuksuz sanık Nilüfer Aydan (80)katıldı. Tayin edilecek avukat huzurunda savunma yapmak istediğini belirten Aydan, şu an tansiyonunun da yüksek olduğunu savunarak savunma yapmayacağını beyan etti. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da sundukları dilekçe ile katılma talebinde bulundular. Bugünkü duruşmaya katılmayan avukatlar, mazeret dilekçesi de sundular. Müştekinin katılma talebinin kabulüne karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Nilüfer Aydın'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işlediği savunuluyor. İddianamede, şüphelinin ifadesinde bazen parkta oturduğu sırada telefonunu gençlere vererek bir şeyler yazdırdığını, suça konu paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığı, suça konu paylaşımları telefonunu verdiği gençlerin yazmış olabileceğini söylediği belirtiliyor. İddianamede şüphelinin, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 5.5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.


Zahit Şeyhanoğulları, Nilüfer Aydan, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığı davaya başlandı - Son Dakika


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