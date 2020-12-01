Son dakika haber: Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılandığı davaya başlandı - Son Dakika

Yüksel KOÇ/ Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile hakkında, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenen 80 yaşındaki oyuncu Nilüfer Aydan'ın (Aydan Canbula) yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Nilüfer Aydan (80)katıldı. Tayin edilecek avukat huzurunda savunma yapmak istediğini belirten Aydan, şu an tansiyonunun da yüksek olduğunu savunarak savunma yapmayacağını beyan etti. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da sundukları dilekçe ile katılma talebinde bulundular. Bugünkü duruşmaya katılmayan avukatlar, mazeret dilekçesi de sundular. Müştekinin katılma talebinin kabulüne karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN