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Son dakika haber! Öz Büro İş Sendikası yetki tespitine ilişkin açtığı davayı kazandı - Son Dakika

Son dakika haber! Öz Büro İş Sendikası yetki tespitine ilişkin açtığı davayı kazandı

10.02.2022 17:52
Son dakika haber! Öz Büro İş Sendikası yetki tespitine ilişkin açtığı davayı kazandı

Son dakika haberler: Ankara 39. İş Mahkemesi, Öz Büro İş Sendikasının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iş yerlerinde yetkili olduğuna karar verdi.

Ankara 39. İş Mahkemesi, Öz Büro İş Sendikasının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iş yerlerinde yetkili olduğuna karar verdi.

HAK-İş'e bağlı Öz Büro İş Sendikası, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iş yerlerinde örgütlü TÜRK-İş'e bağlı Tez Koop-İş sendikasına toplu iş sözleşmesi yetkisi verilmesine itiraz ederek, iş yerinde yetkili sendika olduğunun tespitini istedi.

İtiraz üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, 15 Haziran 2021'de "olumsuz yetki tespiti"ne karar verdi.

Öz Büro İş Sendikası, olumsuz yetki tespitinin iptali istemiyle Ankara 39. İş Mahkemesinde dava açtı.

Davanın karar duruşmasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün, Öz Büro İş Sendikası için verdiği olumsuz yetki tespitine ilişkin işlem iptal edildi.

Mahkeme, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanlığının, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı 10 nolu iş kolunda faaliyet gösteren iş yerlerinde, işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağladığı ve yetkili sendika olduğu tespitini yaptı.

-Tez-Koop-İş Sendikası kararı istinafa taşıyacak

Tez-Koop-İş Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, Ankara Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda görülen davanın ardından yaptığı açıklamada, haksızlığa uğradıklarını ve karara itiraz edeceklerini söyledi.

Şen, "Bilirkişi raporu lehimize olmasına rağmen, mahkemenin takdiri budur. Biz yüce Türk adaletine inanıyor ve güveniyoruz." dedi.

Tez-Koop-İş Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Özgen de davanın sendikaları lehine sonuçlanmasını beklediklerini, sonucu değerlendirerek, hukuki açıdan izleyecekleri yolun belirleneceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen karar ve yetkinin, her iki sendika tarafından saygıyla karşılanmasını istediklerini dile getiren Özgen, işçilerin iki işçi sendikasının mücadelesi arasında kalarak bir hak kaybına uğramaması konusunda çaba gösterdiklerini aktardı.

Özgen, mahkeme kararının istinaf mahkemesinden döneceğine inandıklarını ve üyelerinin haklarını korumaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Son dakika haber! Öz Büro İş Sendikası yetki tespitine ilişkin açtığı davayı kazandı
Son dakika haber! Öz Büro İş Sendikası yetki tespitine ilişkin açtığı davayı kazandı
Son dakika haber! Öz Büro İş Sendikası yetki tespitine ilişkin açtığı davayı kazandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sendika, gençlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Öz Büro İş Sendikası yetki tespitine ilişkin açtığı davayı kazandı - Son Dakika


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