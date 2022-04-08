Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Öğretmenevinde şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programı, Müftü Sedat Şentürk'ün okuduğu duayla başladı.

Kaymakam Nasır, programda yaptığı konuşmada, ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Nasır, "Sizler en değerli yakınlarınızı bu vatan için millet için bu toprak için feda ettiniz. Sizler için ne yapsak azdır. Devletin tüm kurumlarıyla şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Bayram Ceylan ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.