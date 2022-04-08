Son dakika haber | Özalp Kaymakamı Nasır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haber | Özalp Kaymakamı Nasır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

08.04.2022 23:18
Son dakika haber | Özalp Kaymakamı Nasır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Son dakika haber: Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Öğretmenevinde şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programı, Müftü Sedat Şentürk'ün okuduğu duayla başladı.

Kaymakam Nasır, programda yaptığı konuşmada, ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Nasır, "Sizler en değerli yakınlarınızı bu vatan için millet için bu toprak için feda ettiniz. Sizler için ne yapsak azdır. Devletin tüm kurumlarıyla şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Bayram Ceylan ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.

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Kaymakam Düzgün şehit ailesi ile birlikte iftar yaptı Kaymakam Düzgün şehit ailesi ile birlikte iftar yaptı Özalp'ta kursları tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı Özalp'ta kursları tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı

Muhammed Emin Nasır, Özalp, Şehit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Özalp Kaymakamı Nasır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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