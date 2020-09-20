Van'ın Özalp ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında 1500 bağ ot yandı.
Şehittepe Mahallesi'nde Bedri Zirek'e ait samanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Can kaybının yaşanmadığı yangında samanlıktaki 1500 bağ ot kül oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 14:15 - Kaynak: AA
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