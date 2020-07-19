Son dakika haber | Ozan Kabak'tan Selçuk İnan mesajı
Son dakika haberi: Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke04 Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, dün aktif futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan için paylaşımda bulundu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke04 Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, dün aktif futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan için paylaşımda bulundu.
Ozak Kabak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray forması giydiğimiz dönemde benim için yalnızca bir kaptan değil, aynı zamanda güven veren ve samimi bir rehber oldun. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ozan, Galatasaray'da Selçuk İnan ile birlikte oynadığı dönemden fotoğraflar da paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:39 Kaynak: DHA
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