Üye Girişi
Son dakika haber: Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü - Son Dakika

Son dakika haber: Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü

16.12.2021 16:20
Son dakika haber: Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölümüyle ilgili M.H. (21) gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova'nın (40) otel odasında ölümüyle ilgili M.H. (21) gözaltına alındı. M.H. ifadesinde, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylerken, Ibatova'nın başına darbe aldığı ve boğazının sıkıldığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Olay, dün, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. M.H. ve Özbekistan vatandaşı Lola Ibatova birlikte otele gelerek odaya çıktı. Bir süre sonra M.H. otelden ayrılırken, odaya giren görevliler Lola Ibatova'yı yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Lola Ibatova'nın öldüğünü belirledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Lola Ibatova ile birlikte otele gelen kişinin M.H. olduğunu tespit etti. Bu sırada olayı öğrenen M.H.'nin yakınları otele gelerek, polise durumu anlattı. Polis ekibi eve giderek M.H.'yi gözaltına aldı. Birkaç gün sonra askere gidecek olan M.H. ifadesinde alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını söyledi.Başına darbe aldığı, boğazının da sıkıldığı ihtimali üzerinde durulan Lola Ibatova'nın ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nun raporu sonrası belli olacağı belirtildi.

M.H emniyetteki sorgusunun ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilecek.


Son dakika haber: Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü

Özbekistan, Polis, Darbe, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:20 Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu
16:20 Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar
16:11 Camdaki Kız'da bugün; Nalan gerçeği öğrenecek mi?
16:08 Asgari ücret zammını açıklayan Erdoğan, dolardaki yükseliş hakkında konuştu: Türk Liramızı yedirmeyeceğiz
16:06 Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi
16:05 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücretle ilgili ilk yorum: Verilen oranı küçümsemiyoruz
15:58 Son dakika! İstanbul Valiliği'nden hava durumu uyarısı
15:52 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz
15:40 Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: "Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?" sorusuna cevap
15:31 Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu         
16:21
Son dakika: Dövizdeki artış sonrası benzine büyük zam! Fiyat 11 lira sınırına dayandı Son dakika: Dövizdeki artış sonrası benzine büyük zam! Fiyat 11 lira sınırına dayandı         
16:17
Asgari ücret zammını açıklayan Erdoğan, dolardaki yükseliş hakkında konuştu: Türk Liramızı yedirmeyeceğiz Asgari ücret zammını açıklayan Erdoğan, dolardaki yükseliş hakkında konuştu: Türk Liramızı yedirmeyeceğiz         
16:09
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 16:29:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Özbek kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındı; olayı hatırlamadığını öne sürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement