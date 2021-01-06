Son dakika haber: Özbekistan'da gaz patlaması: 2 ölü - Son Dakika

Özbekistan'ın Kashkadarya bölgesindeki bir binada meydana gelen gaz patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Özbekistan'ın güneyinde bulunan Kashkadarya bölgesinde yer alan bir binada gaz patlaması meydana geldi. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gaz patlaması sonucu evlerin duvarlarının çöktüğü, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı. - TAŞKENT
Kaynak: İHA
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