Son dakika haber... Özbekistan'ın GSYH büyümesi azalan yatırım ve Rusya'dan havaleler nedeniyle yavaşlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Özbekistan'ın GSYH büyümesi azalan yatırım ve Rusya'dan havaleler nedeniyle yavaşlayacak

07.04.2022 14:35
Son dakika haber... Özbekistan'ın GSYH büyümesi azalan yatırım ve Rusya'dan havaleler nedeniyle yavaşlayacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Asya Kalkınma Bankası, yatırım ve Rusya'dan gelen para havalelerinin azalması nedeniyle Özbekistan Gayrı Safi Yurt içi Hasılası'nın (GSYH) büyümesinin yavaşlayacağı öngörüsünde bulunurken, bu çerçevede ülke GSYH'sinin bu yıl yüzde 4 büyüyeceğini tahmin etti.

Asya Kalkınma Bankası, yatırım ve Rusya'dan gelen para havalelerinin azalması nedeniyle Özbekistan Gayrı Safi Yurt içi Hasılası'nın (GSYH) büyümesinin yavaşlayacağı öngörüsünde bulunurken, bu çerçevede ülke GSYH'sinin bu yıl yüzde 4 büyüyeceğini tahmin etti.

Banka tarafından yayınlanan raporda, Özbekistan'ın ekonomik büyümesinin, azalan yatırım ve Rusya'dan gelen havaleler nedeniyle bu yıl yavaşlamasının ardından 2023'te biraz toparlanmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, Özbekistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının, geçen yılki yüzde 7,4'lük büyümenin ardından küresel gelişmeler dolayısıyla ülkeye yapılacak yatırımlar ile Özbek işçilerin Rusya'dan gönderdiği para havalelerinin azalması nedeniyle bu yıl yüzde 4, gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyümesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Bu çerçevede ülkedeki tüketimin azaltılmasının sanayi ve hizmetlerdeki büyümeyi de yavaşlatacağı belirtilen açıklamada, tekstil, gıda ve madencilikte 2021'de güçlü bir toparlanmanın ardından, sanayideki büyümenin bu yıl yüzde 5, 2023'te ise 5,5 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Daha önce Asya Kalkınma Bankası, 2022 yılında ülke ekonomisinin yüzde 5,5 büyüyeceğini öngörmüştü.

Özbekistan ekonomisi 2021'de yüzde 7,4 büyüme gösterirken, bu çerçevede sanayi üretimi yüzde 9,5, hizmetler sektörü yüzde 20, inşaat sektörü yüzde 6, tarım sektörü yüzde 4 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 10'un altında gerçekleşmişti.

YORUMLAR
500
Borsa kapanış rekorunu tazeledi Borsa kapanış rekorunu tazeledi Karaismailoğlu: 2053'e kadar GSYH'ye katkımız 1 trilyon doları bularak, (198 milyar dolarlık) yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak Karaismailoğlu: 2053'e kadar GSYH'ye katkımız 1 trilyon doları bularak, (198 milyar dolarlık) yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Özbekistan, Yatırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Özbekistan'ın GSYH büyümesi azalan yatırım ve Rusya'dan havaleler nedeniyle yavaşlayacak - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:28 Film değil gerçek! Adresleri karıştıran kepçe operatörü yanlış binayı yıkmıştı! Olayın kahramanı işin aslını anlattı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:47 Ferman Toprak ailesinin yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 14:51:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Özbekistan'ın GSYH büyümesi azalan yatırım ve Rusya'dan havaleler nedeniyle yavaşlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement