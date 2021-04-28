Son dakika haber! Özbekistan ve Rusya savunma bakanlıkları 2021-2025 yıllarına yönelik stratejik ortaklık programı imzaladı - Son Dakika

Rusya ve Özbekistan'ın savunma bakanları, 2021-2025 yıllarına yönelik askeri alanda stratejik ortaklık programına imza attı.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın Buhara şehrinde Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir araya gelerek, iki ülke arasında askeri alandaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Görüşmede Kurbanov, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini somut içerikle doldurmak açısından Rusya ile ikili ve çok taraflı ilişkileri daha da derinleştirmek istediklerini kaydederek, ülkesinin savunma ve bölgesel güvenlik alanında Rusya ile çok yönlü iş birliğini daha da genişletmekten yana olduğunu belirtti.

Şoygu da iki ülke arasındaki askeri alandaki iş birliğinin geliştirilmesi için ilk defa askeri alanda stratejik ortaklık programının geliştirildiğini kaydetti. İki ülke arasındaki askeri iş birliğinin öncelikleri arasında Özbekistan silahlı kuvvetlerinin muharebe potansiyelinin güçlendirilmesi ve askeri personelin eğitilmesi olduğunu kaydeden Şoygu, Özbekistan'ın ülkesinin Orta Asya bölgesindeki stratejik ortağı olduğunu vurguladı.

Şoygu, 2. Dünya Savaşı sırasında Özbek halkının faşizme karşı kazanılan zafere katkılarını anlatan arşiv belgelerini hediye ettiği Özbek mevkidaşı Kurbanov'u Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı, Uluslararası Askeri-Teknik Forumu ve Uluslararası Ordu Oyunları'na davet etti.

Görüşmenin ardından Şoygu ve Kurbanov, Rusya ve Özbekistan savunma bakanlıkları arasında 2021-2025 yıllarına yönelik askeri alanda stratejik ortaklık programına imza attı.