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Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İKİ MOTOSİKLETLİ KURYENİN KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İKİ MOTOSİKLETLİ KURYENİN KAZA ANI KAMERADA

26.12.2021 09:17

Gelen son dakika haberlerine göre BAĞCILAR'da aynı yönde giden iki kuryeden biri hatalı dönüş yapmaya çalışınca kaza meydana geldi.

BAĞCILAR'da aynı yönde giden iki kuryeden biri hatalı dönüş yapmaya çalışınca kaza meydana geldi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada kafasını taş dubaya çarpan kurye yaralandı.

Kaza dün saat 17.40'ta Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde aynı yönde giden iki motosikletli kuryeden biri arkasındaki trafiği kontrol etmeden soldaki sokağa dönmek için manevra yapınca hemen arkasından gelen başka bir motosikletli kurye ile çarpıştı. Kaza sonrası iki kuryede motosikletin üzerinden yola savruldu. Hatalı dönüş yapmaya çalışan kurye kaza sonrası hemen ayağa kalkarken diğeri yol kenarındaki taş dubalara kafasını çarptı.

KAZA SONRASI TARTIŞMA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaska rağmen kafasını taşa çarpıp yaralanan kuryeye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralıya ilk müdahalenin yapıldığı sırada kuryenin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi ile esnaf arasında tartışma çıktı. Kaza anı ve sonrasında yaşanan tartışma güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İKİ MOTOSİKLETLİ KURYENİN KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İKİ MOTOSİKLETLİ KURYENİN KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İKİ MOTOSİKLETLİ KURYENİN KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İKİ MOTOSİKLETLİ KURYENİN KAZA ANI KAMERADA

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Güneşli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İKİ MOTOSİKLETLİ KURYENİN KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA İKİ MOTOSİKLETLİ KURYENİN KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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