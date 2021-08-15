Son dakika haber! ÖZEL ÇOCUKLARIN LUNAPARK KEYFİ - Son Dakika

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği, özel çocuklara yönelik lunapark etkinliği düzenledi. 15'in üzerinde özel çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, çocuklar çarpışan araban gondola kadar birçok oyuncağa binerek doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Düzenledikleri etkinlik konusunda bilgi veren Dernek Başkanı Hüseyin Uçar, sürekli engellilerle birlikte sosyal hayatın içinde olduklarını söyledi. Uçar, 'Hayatı paylaşmak için engel yok. Biz bu sloganla yola çıkarak Bandırma Engelli ve Engelli aileleri olarak hayatın içinde sürekli yer almaya çalışıyoruz. Bugün de bu amaçla çocuklarımızla lunaparka geldik. Çocuklarımız bizlerden sonra da hayatlarını devam ettirebilmeleri için sürekli toplumun içinde olmaları ve diğer insanlarla birlikte yaşamaya alışmaları lazım. Biz de bu tip etkinlikler yaparak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bandırma'da sürekli sosyal hayatın içinde aktif olmaya çalışıyoruz.' dedi. Etkinlikten duydukları mutluluğu dile getiren özel çocuklar doyasıya lunaparkta bulunan oyuncaklara bindi. Özel çocukların aileleri de Dernek Başkanı Hüseyin Uçar'a düzenlediği etkinlik için teşekkür etti. Lunapark işletmecileri Kadri Eken, Şadan Ünver ve Fethi Narin ise her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek onları misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.