Son dakika haber: Özel gereksinimli çocukları okul heyecanı sardı - Son Dakika

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir okullarından uzak kalan özel gereksinimli öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, hasret kaldıkları okullarına kavuştu, yeniden ders başı yaptı.

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama kapsamında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler de aylar süren aranın ardından okullarıyla buluştu.

Mardin'de 38 öğretmenin eğitim verdiği, özel gereksinimli 112 öğrencisi bulunan Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim Uygulama Merkezinde haftanın iki günü yüz yüze ders işleniyor.

Sabah servislerle evlerinden uzman ekiplerce alınan otistik ve zihinsel engelli öğrenciler, okulda ateşleri ölçüldükten sonra dersliklerde öz bakım becerisi, okuma yazma, matematik, hayat bilgisi, müzik, resim ve el becerisine yönelik el sanatları dersi görüyor.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyene büyük özen gösterilen okuldaki idareci, öğretmen ve öğrencilerde, tatlı bir heyecan ile sevinç hakim.

"Öğretmenlerine sarılma isteği görülmeye değerdi"

Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Şerif Saruhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 özel gereksinimli öğrenciye, kademelerine göre eğitim verdiklerini söyledi.

Daha çok beceriye ve temel bakıma yönelik dersler işlendiğini ifade eden Saruhan, okulda haftanın iki günü eğitim verildiğini aktardı.

Günde 30'ar dakikadan 6 etkinlik yaptıklarını anlatan Saruhan, "Özel gereksinimli çocuklarımızın bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeniyle sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe çok dikkat diyoruz. Okuldaki öğretmen ve hemşirelerimizle çocuklarımıza, hiçbir şekilde temas olunmayacak şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz." dedi.

Çocukların da birbirleri ile temasını önlemeye çalıştıklarını aktaran Saruhan, diğer okullara oranla çok daha fazla özen göstermek durumunda olduklarını kaydetti.

Saruhan, öğrencilerinden yaklaşık 7 ay uzak kaldıklarını, bu sürecin hem öğretmenler hem aileler hem de öğrenciler için çok zor geçtiğine değinerek, "Bu süreci inşallah temelli atlatacağız. Çocuklarımız ilk geldikleri gün gerçekten çok sevinçliydi, ailelerimizin de mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Çocukların öğretmenlerine sarılma isteği görülmeye değerdi. Biz de onları çok özlemiştik." diye konuştu.

Salgın sürecinde öğrenciler ve aileleriyle bağlantılarını kesmediklerini, bu süreçte de rehberlik ve sosyal destek sunduklarını bildiren Saruhan, kısa süre içerinde bu sıkıntıdan kurtulup yeniden 5 gün eğitim vermeyi temenni ettiklerini belirtti.

"O mutluluk tarif edilemez"

Öğretmen Fatma Bekin ise 9 yıldır özel eğitim öğretmenliği yaptığını, öğrencilerinden hiç bu kadar uzun ayrı kalmadığını söyledi.

Tekrar öğrencileriyle buluşmanın sevincini yaşadığını dile getiren Bekin, şöyle konuştu:

"Hem çocuklar hem de biz çok mutluyuz. Yüz yüze eğitimde çocuklar okula daha mutlu geliyor. Biz de daha mutlu geliyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Derslerimiz daha aktif. Çocuklar heyecanlı. Bu süreç okulumuzun kıymetini, öğrencilerimizin değerini, ailelerimizle olan bütünleşmemizi, sabrı, sağlığı, temizliği her şeyi öğretti. Çocuklarımız da görüyorsunuz çok dikkat ediyorlar. Ailelerimiz onlara bu bilinci aşılamış. Hem mesafelerine hem temizliklerine hem de maske kullanımına çok dikkat ediyorlar."

Bekin, yüz yüze eğitim başladığında tarif edilemeyecek duygular yaşadıklarını anlatarak, "Hem çocuklar için hem de bizim için tarif edilemez bir duygu. 9 yıllık eğitim hayatımda kavuştuğumuz günün mutluluğu ayrı. Bir öğrencimiz geldi, sarılmak istedi, o durdu, biz durduk. 'Sarılamayız.' dedik, alkışladık öğrencimizi. Öğrencimiz, 'Sizi, arkadaşlarımızı çok özledim.' dedi. O mutluluk tarif edilemez. 9 yıllık eğitim hayatım bir yana, o gün bir yana." ifadelerini kullandı.

"Okulumu çok özledim"

Öğrencilerden Yunus Emre Zengin de okul heyecanını yeniden yaşadığını belirterek, "Okulumu, öğretmenlerimizi, arkadaşlarımı çok özledim. Okulu çok seviyorum." dedi.

Mehmet Nur Emin Kazan ise sabah erkenden kalktığını, kahvaltısını yaptıktan sonra maskesini takıp, okula geldiğini, okulunu çok sevdiğini söyledi.

Nazlıcan Eryıldız da okulu çok sevdiğini, tekrar okula geldikleri için çok mutlu olduğunu ifade etti.