Son dakika haberi! Arnavutköy'de kısıtlamanın uygulandığı son pazarda onlarca çocuk gölde böyle yüzdü - Son Dakika

Arnavutköy'de kısıtlamanın uygulandığı son pazarda onlarca çocuk gölde böyle yüzdü

Onlarca çocuğun gölde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı son pazar gününde onlarca çocuğun gölde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir gölde yüzen çocuklar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısıtlama kurallarının geçerli olduğu son pazar gününde gölde yüzen ve birbirleri ile oyun oynayan çocukların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.