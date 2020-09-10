(Özel haber) Mehmet Özdilek: "Sahada her maçı kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz" - Son Dakika

(Özel haber) Mehmet Özdilek: "Sahada her maçı kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige galibiyetle başlamak istediklerini vurgulayarak, "Sahada her maçı kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, lige galibiyetle başlamak istediklerini vurgulayarak, "Sahada her maçı kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.

BB Erzurumspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Mehmet Özdilek, hafta sonu oynanacak olan Ankaragücü maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Ligin ilk haftasında oynayacakları Ankaragücü maçı dahil her maçı kazanmak istediklerini belirten Özdilek, "Yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını diliyorum. Bu sene 21 takımla farklı bir lig oynayacağız. Bu çok alışık olduğumuz bir durum değil. 40 maç uzun bir lig süreci ve bu hafta başlıyor. İlk maçımız deplasmanda Ankaragücü'ne karşı olacak. İyi başlamak istiyoruz, bu sebeple çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Aramıza katılan oyuncular var ve geç oyuncular da var. Bu sebeple bunun sancısını da çekiyoruz. Ama biz daha fazla çalışarak ve daha fazla zaman ayırarak bunu telafi etmeye çalışacağız. Başlangıçlar her zaman önemlidir ama bu ligde nasıl bitirdiğiniz daha önemlidir. Şu anda Ankaragücü'nün içinde bulunduğu durum veya pozisyon nedir bilemem ama bu ligde içeride veya dışarıda oynan tüm maçlar zordur. Maçlar pandemi nedeniyle ilk devrenin sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Bu nedenle iç saha, dış saha avantajı takımlar için çok önemli olmayacak. Bizim amacımız lige galibiyetle başlamak. Takımımızın morali açısından galibiyet bizim için önemli" diye konuştu.

"Yeni katılan oyuncuların adaptasyon sürecini atlatması kolay değil"

Takıma geç katılmak durumunda olan futbolcuların fiziksel olarak hazır olmadığını söyleyen Özdilek, "Adaptasyon sürecini atlatmak, takımı tanımak ve sisteme ayak uydurmak, bunlar 3-5 günde olacak şeyler değil. Dolayısıyla kadromuza yeni katılan oyunculara da bakıldığı zaman, Farnolle, Sadiku ve Mina takıma son dönemde katıldı. Bildiğiniz gibi Mina korona virüs ile uzun süre uğraşmak zorunda kaldı. Bunların haricinde Mitchell Donald da biraz geç katıldı. Bu süreçte takım halinde beraber çalışma sürecimizi oluşturmak ve bunu doğru yönetmek çok mümkün olmadı. Gelen oyuncuların hepsinin fiziksel eksiklikleri var. Takım arkadaşlarını tanıma ve taktiksel anlamda buna karşılık verebilmek adına sıkıntıları var. Ömer'in takıma geç katılması da var, o da biraz sıkıntı çekiyor. Yani bu hafta itibariyle eksiklerimiz çok ama biz bu bahanenin arkasına sığınmayacağız. 11'e 11 oynanan bir maç ve biz sahada her maçı kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Virüsten en çok etkilenen takımlardan birisi de biz olduk"

Korona virüsten en çok etkilenen takımlardan biri olduklarını da kaydeden Özdilek, "Ömer takıma daha önce katılmalıydı, bunu söyledim. Çünkü Ömer son süreçte çok istikrarlı bir performans sergileyen oyuncu değil. Ama geçen sene itibariyle özellikle ikinci hafta itibariyle hem şehirle hem takımla iletişimi ve uyumu yüksek olan bir oyuncudur. Geçen sezon şampiyonlukta sadece Ömer'in değil tüm takımın katkıları oldu. Rol olarak değerlendirirsek evet Ömer bu gibi rolleri alan bir oyuncu oldu. Benim geçmişten tanıdığım ve gelişmesinde katkılar sağladığım bir futbolcu. Ömer takıma katıldı ama geç katıldı, dolayısıyla onun da fiziksel anlamda eksikleri çok fazla. Bunu telafi etmek de kolay değil. Günümüzde sağlık anlamında en büyük rahatsızlık Covid-19. Tüm takımları ciddi anlamda etkiliyor. Bu anlamda en çok etkilenen takımlardan birisi de biziz. Hala içimizde rahatsızlığı olan oyuncularımız var. Umarım onlar da en kısa sürede iyileşerek takımımıza katılırlar" açıklamalarında bulundu.

"Transferin son gününe kadar kadromuza katacağımız oyuncular olacak"

Tecrübeli teknik adam, transferin son gününe kadar kadrolarına oyuncu katmaya çalışacaklarını vurgulayarak, "Kadromuzda eksiklerimiz var. Bu eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz ama kolay bir durum değil. Karar vermek kolay değil. Bu işin oyuncu tarafı var, kulüp, aile, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi durumları var. Oyuncu getirmek kolay olmuyor. Ama umut ediyorum ki transferin son gününe kadar yine kadromuza katacağımız futbolcular olacak" ifadelerini kullandı.

"İlk devrede amacımız toplayabildiğimiz kadar puan toplamak"

Oyuncuların hepsini bu uzun süreç için hazır tutmaya çalışacağını belirten Özdilek, "Bugün itibariyle hiçbir takım hazır değil. Ama zaman içerisinde maçlar oynandıkça ve tempo yükseldikçe kıran kırana maçlar olacak. İlk devre tamam ama ikinci devre bu ligde nelerin değiştiğini hepimiz biliyoruz. İlk devrede amacımız toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Kadro genişliği çok önemli çarşamba günü ve pazar günleri arka arkaya çok oynayacağımız maç var. Tüm oyuncuları bu işin içinde tutabilmek de bizim görevimiz olacak. Oyuncuların hepsini 40 hafta ve Türkiye Kupası'yla beraber ortalama 45 maça hazır tutmaya çalışacağız" dedi. - ERZURUM

(Özel haber) Mehmet Özdilek: Sahada her maçı kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Koronavirüs, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Mehmet Özdilek: 'Sahada her maçı kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz' - Son Dakika Spor

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