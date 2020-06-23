Son dakika haber | (Özel haber) Rüştü Reçber: "Uğurcan ve Altay'ın performansı alkışlanacak türden" - Son Dakika

Son dakika haber | (Özel haber) Rüştü Reçber: "Uğurcan ve Altay'ın performansı alkışlanacak türden"

Son dakika haberlerine göre (Özel haber) Rüştü Reçber: "Uğurcan ve Altay'ın performansı alkışlanacak türden" A Milli Takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın efsane kalecisi Rüştü Reçber, "Genç olup da önemli noktada olan Uğurcan ve Altay var. Bu iki isim büyük camialarda oynuyorlar ve baskısı, stresi fazla olan camialar.

(Özel haber) Rüştü Reçber: "Uğurcan ve Altay'ın performansı alkışlanacak türden"

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İSTANBUL - A Milli Takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın efsane kalecisi Rüştü Reçber, "Genç olup da önemli noktada olan Uğurcan ve Altay var. Bu iki isim büyük camialarda oynuyorlar ve baskısı, stresi fazla olan camialar. Her ikisinin performansı da alkışlanacak türden" dedi.

A Milli Takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın efsane eldiveni Rüştü Reçber, eski takım arkadaşı Serdar Kulbilge'yi kaleci akademisi açılışında yalnız bırakmayarak burada İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Kaleci akademisinin Türkiye'de eksik olan bir şey olduğunu dile getiren Reçber, "Serdar hocamız ve ekibi bunu başarmış durumda. Güzel bir çalışma başlatmışlar. 8-16 yaş arasında değişen kaleci yavrularımız var. Bunlar tabi geleceğe yatırım. Çocuklarımız kulüplerin altyapılarına gidecekler ama burada önemli olan temel eğitimi alabilmek. Serdar hocamız da profesyonel bir ekip kurmuş. İlerleyen zamanlarda bu gençlerimizi farklı noktalarda görürüz. Böyle bir şey eksikti Türkiye'de. Her yerde futbol okulu var ama bir kaleci akademisi resmi anlamda yoktu. Baktığınız zaman buradaki isimler önemli kişiler. Dolayısıyla bu isimler adı altında bu çocuklarımızı yetiştirmek çok önemli. Çünkü orada yaşanmışlıklar var ve bunları anlatabilecek tecrübeye sahipler. Bunları da çalışma, yetenek ve disiplinle bir araya getirerek bir noktaya ulaşacaklar. Hocalarımız ne zaman davet ederse buraya geliriz. Bunlar da bizim görevimiz zaten. Geçmişte ne yaşadıysak bunları sohbet halinde aktarmak lazım" diye konuştu.

"Uğurcan ve Altay'ın performansı alkışlanacak türden"

Türkiye'nin genç kalecileri hakkında konuşan Rüştü Reçber, "Çok genç isimlerimiz var bu anlamda önemli noktalara gelebilecek. Bu aşamada genç olup da önemli noktada olan Uğurcan ve Altay var. Bu iki isim büyük camialarda oynuyorlar ve baskısı, stresi fazla olan camialar. Her ikisinin performansı da alkışlanacak türden. Ben ikisinden çok mutluyum. Genele baktığımızda 10-12 genç kalecimiz var. Türkiye'de hem kulüplerin hem milli takımın ileride kaleciye ihtiyacı olmayacak" şeklinde konuştu.

"Korona virüsün şakası yok"

Kendisinin yaşadığı korona virüs salgını sürecini anlatan Reçber, "Biz ilk vakalardanız. Bu işin şakası yok. Belki biraz rahatlama sürecine girdik ama ne olursa olsun tedbirlere uymamız gerekiyor. Vaka sayımızın düşmesi ve steril ortamlar olması gerek. Virüsten uzak yaşam istiyorsak bunlara uymalıyız. Zorlu bir süreç atlattım ben. Biz ne kadar dikkat etsek de bu virüs bizi yakaladı. Önlem alır dikkat edersek yakalanmayız. Ülke olarak bunun üstesinden geldik ve daha sonrası için başarılı olacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Rüştü Reçber, Altay, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | (Özel haber) Rüştü Reçber: 'Uğurcan ve Altay'ın performansı alkışlanacak türden' - Son Dakika Spor
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