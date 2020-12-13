Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı - Son Dakika

Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı

13.12.2020 17:18

Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde özel halk otobüsü şoförü polis ekiplerine çay ve kek ikram etti.

Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı

KOCAELİ - Kocaeli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde özel halk otobüsü şoförü polis ekiplerine çay ve kek ikram etti.

Kocaeli İzmit Sanayi Mahallesi Ömertürk Çakal Bulvarında hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle denetim yapan polis ekiplerine özel halk otobüsü şoförü çay ve kak ikram etti. Yakınlarda petrol marketi işleten özel halk otobüs şoförü polis ekipleri yağmur çamur demeden denetim yaptıklarını bu yüzden polis ekiplerine çay ikram etmek istediklerini ifade etti. Özel halk otobüs şoförü Yakup Sağlam, "Buradaki polis sabilerimize havanın soğuk olması sebebiyle çay ikram ettik. Akşam da getirdik, bugünde getirelim dedik. Onlar bizim için burada. Kendimizce böyle bir çalışma yaptık. Ben burada petrol marketi işletiyorum. Gelip geçerken görüyordum havanın soğuk olması sebebiyle çay ve kek ikram ettik. Polis ekipleri yağmur çamur demeden burada kontrol ediyorlar. Sağlık çalışanlarımız da aynı şekilde canla başla mücadele ediyorlar. Bu zor günlerde maske, mesafe, temizlik kurallarına özen gösterelim. Elimizden geldiğince sokağa çıkma yasağına riayet edelim. Herkes elini taşın altına koysun. Görüyoruz ambulanslar her gün gidip geliyor. Bu zor günlerde en azından kendi açımızdan dikkat etmemiz gerekiyor" dedi

Ayrıca girişi yasak olan sahil yolunu kullanan 10 hafriyat kamyonu sürücüsüne toplam bin 320 TL para cezası kesildi.

Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı
Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı

Halk Otobüsü, Kocaeli, Otobüs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel Halk Otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı - Son Dakika


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