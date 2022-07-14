Son dakika haber | Özel Harekat'a yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Demet Sezen'in annesi İHA'ya konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Özel Harekat'a yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Demet Sezen'in annesi İHA'ya konuştu

14.07.2022 14:01

Gelen son dakika haberlerine göre Özel Harekat'a yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Demet Sezen'in annesi İHA'ya konuştu Zeynep Köşker: "Ciğer acısı çok zormuş" 15 Temmuz şehidi Demet Sezen, şehit aileleriyle ilgileniyordu Hain darbe girişimini duyunca 3 yaşındaki oğlunu kendisi gibi polis olan eşine emanet...

Özel Harekat'a yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Demet Sezen'in annesi İHA'ya konuştu

Zeynep Köşker:

"Ciğer acısı çok zormuş"

15 Temmuz şehidi Demet Sezen, şehit aileleriyle ilgileniyordu

Hain darbe girişimini duyunca 3 yaşındaki oğlunu kendisi gibi polis olan eşine emanet edip çağrılmayı beklemeden göreve gitti

ANKARA - 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Fetullahçı terör örgütünün bombaladığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen 7 kadın polisten biri olan Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşker, kızının şehit olduğu 15 Temmuz'u İHA'ya anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı gün nöbetçi olan 31 yaşındaki 1 çocuk annesi Demet Sezen, nöbeti bittikten sonra oğlu ve eşiyle birlikte evine gitti. Cunta gecesinin akşamında bir grup hain tarafından darbe girişimi olduğunu öğrenen Sezen, 3 yaşındaki oğlunu kendisi gibi polis olan eşine emanet edip çağrılmayı beklemeden göreve gitti. Özel Harekat Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosu'nda çalışan Sezen, şehit ailelerine ulaşmakla görevliydi. Şehit haberlerinden çok etkilenen ve sık sık şehit olmak istediğini dile getiren Sezen, şehit annelerine, eşlerine yalnızca haber vermekle kalmıyordu onlarla yakından ilgileniyordu. Başkanlığa atılan ikinci bombada şehit düşen Sezen'in annesi Zeynep Köşker, o günü anlattı.

"Ciğer acısı çok zormuş"

Kızını kaybettiğinde sağlığını da kaybettiğini dile getiren şehit polis Sezen'in annesi Zeynep Köşker, "Demetimin yine ölüm yıl dönümü geldi çattı. Şimdi yine hastayım ve ilaçlarla zor ayakta duruyorum. Zor bir hayat yaşıyorum. Dün Demetimin kabristanına ziyaretine gittim. Allah razı olsun polislerimiz de geliyor. İlgileniyorlar telefon ettiğim zaman geliyorlar beni doktoruma götürüyorlar. İlaçlarımı getiriyorlar. Ama ciğer acısı çok zormuş. Anne acısı ayrı, baba acısı ayrı, eş ayrı, kardeş ayrı ama ciğer acısı ondan ağırmış. Hayatı ciğer acısıyla geçiriyorum. Yavrumu kaybedince sağlığımı da kaybettim" diye konuştu.

"Polislerimiz şehit oldu dediklerinde yer ayağımın altından kaydı"

15 Temmuz gecesinde yaşananları gözyaşları içinde anlatan Köşker, "Yavrum sabah işine gitti. Geldi sarıldı. Bana tosunum, tontonum derdi. Sarıldı öptü. Gece nöbetini tuttu. Sonra da nöbetini bitirdi evine gitti. Aradım, 'Çocuğa sütünü ısıttım, ben de çayımı içiyorum' dedi. İyi yavrum, hayırlı akşamlar dedim 'Abinin de bugün nöbeti var' dedim. Oğlum da Hakkari Yüksekova'da görevdeydi. Bilemedim. Bir de gece olunca, telefonlar yağdı. Millet oraya buraya koşuyor. Sordum, 'Ne oldu' dedim 'Maç mı kazanıldı?' Millet bayraklarla çıkmış. 'Savaş var' dediler. Polislerimiz şehit oldu dediklerinde yer ayağımın altından kaydı. Telefon açtım. Oğlum, 'Anne ben Ankara'ya geliyorum' dedi. Meğerse o duymuş, kardeşinin şehit olduğunu. Zaten ikisi de anlaşmışlar, ben şehit olursam beni şu numaradan ara sen şehit olursan şu numaradan arayayım diye. Demiş ki, 'Annem bizi 3 gün sonra bulacak'. Gerçekten de üç gün sonra buldum. Zor bir hayat yaşadım. Hala yaşıyorum, bitmedi. Yavru acısı çok zormuş. Öyle bir acı çekiyorum ki, of diyorum ciğerim kanıyor. Benim ciğerimi yakanların da ciğeri yansın" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD: İran Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için yüzlerce İHA vermeyi planlıyor ABD: İran Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için yüzlerce İHA vermeyi planlıyor İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aile İHA'ya konuştu İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aile İHA'ya konuştu
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Son dakika haber | Özel Harekat'a yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Demet Sezen'in annesi İHA'ya konuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 14:09:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Özel Harekat'a yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Demet Sezen'in annesi İHA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement