Son dakika haber: Özel Harekât polisleri dualar eşliğinde 'Fırat Kalkanı' harekât bölgesine uğurlandı - Son Dakika

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat polisleri dualar eşliğinde 'Fırat Kalkanı' harekat bölgesine uğurlandı.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen uğurlama töreninde yapılan duaların ardından yakınları ile vedalaşan Özel Harekat polisleri, operasyon bölgesine doğru yola çıkarken duygu dolu anlar yaşandı.
Gerçekleşen törene Vali Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ile polislerin aileleri katıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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