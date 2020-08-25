Son dakika haber... Özel Harekatın Polisinin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Özel Harekatın Polisinin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, Özel Harekat Şubesi ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli, Özel Harekat Şubesi ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre; olay Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde görev alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği 3 şahsı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilere yapılan üst aramasında ise, 1 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:47

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum

Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım

İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı

Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız