Son dakika haber... Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, göz göre göre hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, göz göre göre hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, göz göre göre hayatını kaybetti Özel hastane önünde fenalaşan ve dakikalarca can çekişen vatandaş göz göre göre hayatını kaybetti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti.

Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, göz göre göre hayatını kaybetti

Özel hastane önünde fenalaşan ve dakikalarca can çekişen vatandaş göz göre göre hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların, personelin hiç bir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru'nun yardımına koştu. Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru'nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika haber... Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, göz göre göre hayatını kaybetti
Son dakika haber... Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, göz göre göre hayatını kaybetti
Son dakika haber... Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, göz göre göre hayatını kaybetti
Son dakika haber... Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, göz göre göre hayatını kaybetti

Vatandaş, Hastane, Kocaeli, Gebze, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, göz göre göre hayatını kaybetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye çatışmada taraf değil Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti Koca, boşanma aşamasında olduğu karısını öldürdükten sonra intihar etti Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor
Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti         
19:08
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Son Dakika: Ermenistan'ın Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama         
17:28
Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:47
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı         
15:58
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
MasterChef Duygu'dan canlı yayında şoke eden itiraf: Dayak yedim ve aldatıldım MasterChef Duygu'dan canlı yayında şoke eden itiraf: Dayak yedim ve aldatıldım         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 19:13:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Özel hastanenin önünde dakikalarca can çekişti, göz göre göre hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei