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Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti - Son Dakika

Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti

05.02.2022 23:48

Türkiye'nin çeşitli illerinden "özel sporcular", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden "özel sporcular", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Dünya şampiyonu özel sporculardan İrem Öztekin, Dilara Çevik, Ali Topaloğlu, Avrupa şampiyonu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevver Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir, Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay ve Eymen Tokmakları, çektikleri videolarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirip, dua ederken, bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti
Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti
Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti - Son Dakika


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