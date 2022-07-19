SERBEST KALDILAR
Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmının matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilmesiyle ilgili soruşturmada, gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, savcılık tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek, belediye çalışanı Yusuf Soyak ile Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ağacın kurutulmasıyla ilgili daire başkanı ile 2 kişiye gözaltı (3) - Son Dakika