Son dakika haber! Özkonak'ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Özkonak'ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi

15.10.2020 17:26
Son dakika haber! Özkonak'ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinden 94 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinden 94 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde bir bahçede yaptığı aramada 94 kök Hint keneviri ele geçirirken 1 kişiyi ise gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili olarak adli tahkikatın başladığı öğrenildi.

Hacıbektaş'ta 2 kök Hint keneviri ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından Hacıbektaş ilçesinde sorumluluk alanında yapılan çalışma sonrasında da bir evin bahçesinde 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahıs hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haber! Özkonak'ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi
Son dakika haber! Özkonak'ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi

Hint Keneviri, Nevşehir, Jandarma, Özkonak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Özkonak'ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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