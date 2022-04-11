Sırlar evi! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu, eşi saatler önce balkondan düşmüş - Son Dakika
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Sırlar evi! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu, eşi saatler önce balkondan düşmüş

11.04.2022 16:31
Sırlar evi! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu, eşi saatler önce balkondan düşmüş

Ordu'daki bir evde meydana gelen olay, duyanları hayrete düşürdü. 3 günden bu yana kendisinden haber alınamayan Öznur Temiz, çıplak şekilde ölü bulunurken, dini nikahlı kocasının ise kısa bir süre önce balkondan düştüğü ortaya çıktı.

Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katındaki evde yaşananlar, duyanları şaşkınlığa uğrattı. Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Öznur Temiz'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Evde inceleme yapan polis, Öznur Temiz'i, yatakta, çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü olarak hareketsiz yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Temiz'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

1 ŞÜPHELİNİN EVE GİRİP ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis, Temiz'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araştırmada Öznur Temiz'in evine 1 kişinin girip çıktığı tespit edildi. Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen ve ismi açıklanmayan 1 erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Temiz'in çocuklarının da anneannesinde kaldığı öğrenildi.

OLAYLARIN BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, Öznur Temiz'in 1 yıl önce aralarında dini nikah kıydığı N.T.'nin, resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler veren C.T.'nin en son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi. Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.

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Uyuşturucu, Evlilik, Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sırlar evi! Genç kadın çıplak halde ölü bulundu, eşi saatler önce balkondan düşmüş - Son Dakika


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