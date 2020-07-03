Son dakika haber... Öztrak: "Sosyal medyayla ilgili tüm dünyada bir takım düzenlemeler yapılıyor, bizde de yapılmalı" - Son Dakika

Son dakika haber... Öztrak: "Sosyal medyayla ilgili tüm dünyada bir takım düzenlemeler yapılıyor, bizde de yapılmalı"

Son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:24 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Öztrak: 'Sosyal medyayla ilgili tüm dünyada bir takım düzenlemeler yapılıyor, bizde de yapılmalı' - Son Dakika

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