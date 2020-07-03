Son dakika haber... Öztrak: "Sosyal medyayla ilgili tüm dünyada bir takım düzenlemeler yapılıyor, bizde de yapılmalı" - Son Dakika
Son dakika haber... Öztrak: "Sosyal medyayla ilgili tüm dünyada bir takım düzenlemeler yapılıyor, bizde de yapılmalı"
Son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. (2)
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3.07.2020 22:48:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Öztrak: "Sosyal medyayla ilgili tüm dünyada bir takım düzenlemeler yapılıyor, bizde de yapılmalı" - Son Dakika