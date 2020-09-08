Son dakika haber! Pakdemirli, Amanos Dağlarında kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde (2)
Son dakika gündem haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Amanos Dağlarında kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde bilgi almasıHATAY - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amanos Dağlarında kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde 220 Nolu Kesiciktepe Hava Radar Kıta...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Amanos Dağlarında kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde bilgi alması
HATAY - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amanos Dağlarında kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesinde 220 Nolu Kesiciktepe Hava Radar Kıta Komutanlığından yangın çalışmalarını koordine etti.
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